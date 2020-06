Kochen mit Zitrusfrüchten

Während bei uns im Norden alles, was wächst, unter einer dicken Schneedecke schlummert und genau genommen gar nicht ans Wachsen denkt, ist es im schönen Süden die Saison der Zitrone und der Zitrusfrüchte. An den Küsten des Mittelmeeres von Menton in Südfrankreich bis zu Amalfi in Italien werden der Limone jetzt sogar eigene Feste gewidmet.

Nun kommen die Tagliolini in die Creme und werden dort einige Minuten so vermischt, dass sie möglichst viel (aber eben nicht zuviel) von der Flüssigkeit aufnehmen können. Der Saft der Zitrone wird hinzugefügt. Weiter umrühren, schließlich servieren und kurz davor mit Salz und Pfeffer zurückhaltend finalisieren. Grob gehackte Petersilie übers Gericht geben. Dazu trinke ich einen Fiano di Avellino oder einen Weißwein aus dem Piemont (Arnäis).

Noilly Prat, Portwein, Zitronensaft und Zucker einkochen, so dass am Ende ein Viertel Liter Flüssigkeit übrig bleibt. Achten Sie dabei auf die Hitze, die sollte vor allem gegen Ende des Reduzierens nicht mehr zu hoch sein. Ingwer und Zucker hinzufügen. Eventuell auch eine zerdrückte Stange Zitronengras. Diese Sauce zugedeckt etwas ziehen lassen, am besten 24 Stunden lang. Durch ein feines Sieb passieren, kalt stellen. Eine praktische Rezeptur, die am Ende Hektik vorm Servieren verhindert, weil eigentlich alles schon vorbereitet ist.

Zutaten: Man nehme also 750 ml Noilly Prat (ein besonders trockener französischer Wermut), 500 ml weißer Portwein, 200 ml frisch gepresster Zitronensaft, 150 g Zucker, 1 Esslöffel geschälter in dünne Scheiben geschnittener frischer Ingwer, 20 dag Butter, Abrieb einer unbehandelten Zitrone