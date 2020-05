Kohlfleckerl (Krautfleckerl)

Name: Boglarka Csemer aka Boggie

Alter: 28

Land: Ungarn

Zur Person: Die 28-Jährige ist im Musikbusiness jedenfalls keine Unbekannte, hat sie doch ihr zwischen Pop, Chanson und Jazz wandelndes Projekt bereits 2010 mit Songwriter und Keyboarder Aron Sebestyen gegründet. Er zeichnet auch diesmal für die Komposition, zu der auch Sara Helene Bori ihre Ideen besteuerte, verantwortlich. Insgesamt hat Boggie bereits zwei Alben veröffentlicht, die aktuelle Platte "All Is One Is All" erschien im Oktober des Vorjahres. Für Aufsehen sorgte zudem das Video zur Single "Parfüm" beziehungsweise der französischen Version "Nouveau Parfum", das insgesamt mehr als zehn Mio. Abrufe auf YouTube verzeichnete. Darin ist Csemers Gesicht zu sehen, das sukzessive von einer Bildbearbeitungssoftware verändert und an gängige Schönheitsideale angepasst wird. Ein kritischer, gesellschaftspolitischer Gestus ist der Sängerin also nicht ganz fremd. Auch ihr Song "Wars For Nothing", mit dem sie am 19. Mai im ersten Semifinale um den Einzug ins Finale kämpft, verfolgt diesen Weg konsequent weiter.

Zum Song: Mit einer reduzierten, gänzlich auf stimmliche Harmonien abzielenden Darbietung will Ungarn beim 60. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien punkten. In "Wars For Nothing" wird Sängerin Boggie zunächst nur von einem Gitarristen begleitet, ehe ihre Stimme erklingt, je zwei Sängerinnen und Sänger hinzukommen und das harmonische Spektrum erweitern. "All the souls deserve a chance at life", heißt es am Schluss. Die Chancen auf einen Finaleinzug von Boggie dürften mit diesem Stück jedenfalls nicht schlecht stehen.