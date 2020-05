Wiener Schnitzel

Name: The Makemakes

Land: Österreich

Zur Band: Das Trio The Makemakes, das im Voting sowohl von den heimischen Fernsehzuschauern als auch von internationalen Jurys die meisten Stimmen bekam und sich durchsetzte, besteht seit 2012. Sänger Dominic Muhrer und Schlagzeuger Florian Meindl kennen einander seit Kindertagen, lernten gemeinsam an der Musikschule Mondsee bei Martin Grubinger senior Schlagzeug und spielen seit 2007 gemeinsam in einer Band, zu der später Bassist Markus Christ stieß. Musikalisch verorten sie sich irgendwo zwischen Rock, Soul und Pop. "Wir hören grundsätzlich extrem viel Musik und lassen alles in unsere Songs einfließen. Unsere Hauptinspiration sind die Oldies: alles von Jimi Hendrix bis Michael Jackson." Mit "Lovercall" (Platz sechs) und "Million Euro Smile" (Platz zwei) konnten The Makemakes bereits zwei Singles in den österreichischen Charts platzieren. 2013 spielten sie als Vorgruppe von Bon Jovi.

Zum Song: The Makemakes treten mit einer typischen Rock-Ballade an, die sich irgendwo zwischen (den frühen) Kings of Leon und Coldplay verorten lässt. Dafür tauscht Sänger Dominic Muhrer Gitarre gegen (brennendes) Klavier und steht im Mittelpunkt der Show. Angebtrieben von Bass und Schlagzeug überzeugt er mit leidenschaftlichem Gesang, der auch ein bisschen röhren darf.