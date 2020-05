Irish Scones

Name: Molly Sterling

Alter: 16

Land: Irland

Zur Person: Sieben Mal konnte Irland den Song Contest bereits gewinnen - und führt damit die ewige Besteliste an. In diesem Jahr setzte sich die erst 16-jährige Molly Sterling im Vorentscheid durch. Und das äußerst knapp. Insgesamt fünf Künstler haben sich mit ihren Darbietungen empfohlen, am Ende setzte sich Sterling bei dem kombinierten Voting aus Jury- und Publikumsstimmen mit 104 Punkten vor Kat Mahon („Anybody Got A Shoulder?“) durch, die es auf 100 Zähler brachte. Die aus Nenegh in der Grafschaft Tipperary im Süden der Insel stammende Sängerin hat bis dato bei einigen Jugendwettbewerben mitgemacht und erst im Herbst des Vorjahres ihre erste EP "Strands Of A Heart" veröffentlicht. "Man erhält als Künstlerin nicht oft die Möglichkeit, sein Land zu vertreten", wird Sterling auf der offiziellen ESC-Homepage zitiert. "Ausgewählt zu werden ist also eine Ehre und bedeutet auch große Verantwortung, der ich mich stolz stellen werde."

Zum Song: Sterling setzt in ihrem Song "Playing With Numbers" nicht auf große Effekte oder eine überraschende Songstruktur, sondern solides Handwerk und ihre rauchig-volle Stimme. In der leicht melancholischen, ganz von ihrem Klavierspiel dominierten Ballade werden Liebesdinge ebenso behandelt wie die großen Entscheidungen des Lebens.