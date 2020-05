Spinatspätzle mit Allgäuer Bergkäse und Tomaten

Name: Ann Sophie

Alter: 24

Land: Deutschland

Zur Person: Eigentlich hätte Deutschland gar nicht das nächste Fräuleinwunder nach Wien schicken wollen. Nach Lena Meyer-Landrut, der Siegerin von 2010 und den eher mäßig erfolgreichen Cascada und Elaiza, wird jetzt aber doch wieder eine junge Dame zum Eurovision Song Contest geschickt: Ann Sophie, 24 Jahre alt, in London geboren, in Hamburg aufgewachsen, ausgebildet im renommierten Lee Strasberg Theatre in New York, wo auch schon Larissa Marolt ihre Schauspielfähigkeiten geschult hat. Dass sie in Wien dabei ist, hat sie aber weniger dem Entscheid der Deutschen, als vor allem Andreas Kümmert, bzw. dessen flatterhaftem Nervenkostüm zu verdanken. Beim deutschen Vorentscheid, war Ann Sophie auf Platz zwei gewählt worden - erst der Rücktritt Kümmerts noch in der Live-Show ebnete ihr den Weg nach Wien. Vorschusslorbeeren sehen anders aus.

Zum Song: Das von Michael Harwood, Ella McMahon und Tonino Speciale komponierte Stück " Black Smoke" bedient sich gleichermaßen souliger Versatzstücken wie tanzbarer Zwischenspurts - Ladysoul mit Tempo, und - auch wenn der Vergleich stimmlich etwas hoch gegriffen schein - ein bisschen Amy Winehouse.