Reis: Das Korn der Welt hat eine unglaubliche Vielfalt

Asiatischer Reis

Was wir landläufig unter Reis verstehen, sind in erster Linie die Getreidekörner der Pflanzenart Oryza sativa (asiatischer Reis). In weitaus kleineren Mengen wird noch Oryza glaberrima (afrikanischer Reis) kultiviert. Von den insgesamt 19 Arten wird nur aus diesen zwei das Lebensmittel Reis erzeugt. Beim Kulturreis wird noch einmal zwischen Langkorn-, Rundkorn- und Mittelkornreis unterschieden, wobei Mittelkorn- eine Unterform des Rundkornreises ist. Langkornreis (Oryza sativa ssp. Indica) bezeichnet Reissorten mit einer länglichen Form, deren Körner 6 bis 8 Millimeter lang sind. Gekocht bleiben sie locker und körnig, weil sie weniger Amylopektin (lösliche Stärke) haben. Langkornreissorten sind etwa Jasmin, Basmati, schwarzer Naturreis oder der aus dem Iran stammende Sadri, der als bester Reis der Welt gilt.

Zum Rundkornreis (Oryza sativa ssp. Japonica) zählen Reissorten mit einer rundlichen bis ovalen Form, deren Körner kürzer als 5 Millimeter sind. Mittelkornreis (Oryza sativa ssp. Javanica) hat eine ähnliche Form, ist aber 5,2 bis 6 Millimeter lang. Da Rundkornreis mehr Amylopektin hat, klebt dieser auch besser. Zu den bekanntesten Rund- bzw. Mittelkornreissorten zählen etwa Risotto-Reis wie Arborio, Vialone und Carnaroli, Sushireis, der spanische Paellareis Bomba oder roter Naturreis.

Der asiatische Reis wird insbesondere in China, Indien und Südostasien angebaut. Mehr als 95 Prozent des Ertrages wird im asiatischen Raum erbracht. Zudem finden sich in Europa kleine Reis-Anbaugebiete, etwa in Italien, Portugal, Spanien und mittlerweile auch in Österreich, im burgenländischen Seewinkel, und in der Schweiz.