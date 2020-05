Reinhard Gerer in der U-Bahn angepatzt

Heute morgen in der U-Bahn. Lärm von den Kopfhörern des Nachbarn. Morgendlicher Zwiebelgeruch. Und die U-Bahnzeitung. Titel: Wien setzt Star-Koch vor die Türe. Vielleicht, dass sich einer von den U-Bahnzeitungsleuten beim letzten Besuch am Bisamberg, wo Gerer im Magdalenenhof Wiener Küche macht, nicht genug gewürdigt fühlte. Die Titelseitenmeldung wird jedenfalls weder von Gerer und auch nicht von der Stadt Wien bestätigt. "Stimmt alles nicht", sagt Reinhard Gerer. Die Stadt Wien würde ihm, so ist es zu lesen, per 31. Dezember gekündigt haben und sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.

"So geht das nicht, dass ich so etwas aus der Zeitung erfahre!" Die Anwälte werden bereits in Stellung gebracht. Reinhard Gerer räumt ein, dass es Verzögerungen bei der Pachtzahlung gegeben habe, doch sei er dabei, das alles zu regeln. "Von einer Kündigung war jedenfalls nie die Rede." Anruf bei der Stadt Wien. Am Telefon Andreas Januskovecz, Forstdirektor. "Von einer Auflösung des Pachtvertrags ist keine Rede." Also wie jetzt? "Ich kann zwar nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer meiner Mitarbeiter oder Kollegen solche Sachen an Heute weiter gibt."

Die Gratis-Zeitung - woher hat sie ihre Informationen? Gerer-Gästen, die wie es scheint, auch im neuen Jahr am Bisamberg Beuschl und Blunz'n zu essen bekommen werden, kann es egal sein. U-Bahn-Benutzer lesen vielleicht demnächst doch besser die Texte auf der Packung ihres Take-Away-Frühstücks, obwohl da auch das Gerücht umgeht, dass auf Packungstexten nicht immer die ganze Wahrheit steht.