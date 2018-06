Ranking der Weltbesten: Die 50 Top-Restaurants 2018

Selten trifft man wohl so viele Top-Köche aus aller Welt an einem Ort an: Auch bei der diesjährigen Preisverleihung der "World's 50 Best Restaurants" im spanischen Bilbao tummelte sich das "Who is who" der Branche auf dem Red Carpet. Was nicht verwundert - schließlich gilt das erst 2002 erstmals durchgeführte Ranking als eines der wichtigsten der Branche entwickelt. Auch wenn es auf Fotos anders wirkt: Die Nominierten sind nicht locker, sondern ziemlich nervös, hat KURIER-Gourmetkritiker Florian Holzer in seinem Lagebericht aus Bilbao erfahren. Es gibt wenig zu gewinnen - aber viel zu verlieren.