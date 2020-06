Alles andere als schweinisch: Salamipizza für Veganer

Felix Hnat, Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich, ist mit der derzeitigen Entwicklung in Wien zufrieden. In den vergangenen drei Monaten sei es zu einem starken Aufschwung gekommen. Alle zwei Woche sperrte in der Stadt ein veganes Lokal auf. Es gibt vegane Lieferservices, in Supermärkten sind ganze Regale mit veganen Käsesorten (hier wird das Milchfett durch pflanzliche Fette ersetzt, Anm.) gefüllt und auch die Zusatzangebote in konventionellen Restaurants steigen.

Besonders beliebt bei den veganen Wienern – abseits der Pizza – ist derzeit Eiscreme. Das kann Veganista-Chefin Susanna Paller bestätigen. "Das Geschäft geht so gut, dass wir den ganzen Winter offen haben konnten."

Denn vegane Speisen seien nicht mehr nur "Obst, Gemüse oder Tofu", erklärt Hnat. "Mittlerweile kann man sich sogar schon ungesund vegan ernähren."