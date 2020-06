Piefkinesisch in der Küche

Den Österreichern wurde der Beitritt zur Europäischen Union einst auch mit Erdäpfel, Marillen und Powidl schmackhaft gemacht: Gehörten die drei Begriffe doch zu jenen 23 heiligen Kühen des österreichischen Kulinarikwortschatzes, die eigens ins Amtsdeutsch der EU hineinverhandelt wurden.

Im Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994 wurden die 23 Auserwählten festgehalten, die in EU-Rechtsakten nun mit einem Schrägstrich den bundesdeutschen Ausdrücken beigestellt sind. Sie haben den gleichen Status und dürfen mit der gleichen Rechtswirkung verwendet werden wie die "piefkinesischen" Ausdrücke. Und so fanden Austriazismen Eingang in offizielle EU-Dokumente, die teils bereits Westösterreichern fremd waren: Tomate/Paradeiser, Kartoffeln/ Erdäpfel oder die Fleischteile Kugel/Nuss und Hüfte/Hüferl.