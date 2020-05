Passagier entdeckt Eidechse in Flugzeug-Essen

So richtig gut schmeckt das Essen im Flugzeug meist nicht. Wissenschaftler der Cornell University fanden jetzt die Ursache dafür: Der Lärm in der Kabine könnte schuld sein. In der Studie gaben die Forscher insgesamt 48 Studienteilnehmern Lösungen mit den fünf Basis-Geschmacksrichtungen süß, salzig, sauer, bitter und Umami (das Japanische Wort für „vollmundig“, eine Geschmacksrichtung, die man vor allem in Nahrungsmitteln wie Speck, Käse und Sojasauce findet).

Zunächst schlürften die Teilnehmer die Flüssigkeiten in ruhiger Umgebung. Später trugen sie Kopfhörer, über die sie etwa 85 Dezibel Lärm hörten. Diese Geräusche sollten den Lärm an Board eines Flugzeugs imitieren.