Österreich am Teller: Kärntner Kasnudel

Außerdem gehören zum Innenleben einer Kärntner Kasnudel auch eine Menge von autochthonen Kräutern, also Minze, Kerbel und Petersilie. Und natürlich Erdäpfeln, die mit dem Topfen und den Kräutern zu einer Masse vermengt werden. Damit das Ganze nicht zu abgehoben leicht wird, kommen schlusendlich vor dem Servieren etwas zerlassene Butter, ganz sanft glasig angelaufene Speckwürfel, Grammelschmalz oder in Butter geröstete Brösel dazu. Traditionellerweise wird zu den Kasnudel ein grüner Salat gereicht, mit einer Marinade nach alter Tradition, also kein Olivenöl, sondern Traubenkernöl oder Sonnenblumenöl, neutraler Essig und etwas Schnittlauch. Kasnudeln sind in letzter Zeit zum Kultessen geworden, ein essbares Heimatgefühl, dem in Oberdrauburg sogar ein Fest gewidmet ist, das am ersten Wochenende im August im Ortskern stattfindet.