No Wiener Schnitzel, no Kaiserschmarrn

Gemeinsam standen die Chefs in der offenen Küche und arbeiteten an einem fünfgängigen Menü, dessen einzelne Gänge auf Rezepten der Protagonisten beruhten. Gekocht wurde für 100 Gäste, darunter Österreichs Botschafter in London. Sowie 50 britische Kritiker, nicht gerade bekannt für ihre Milde und vollkommen unbeleckt, was Österreichs Gourmet-Szene betrifft. Die Frage nach dem Wiener Schnitzel stellte keiner. Stattdessen wurde Begeisterung laut.

Wobei es nicht wenige Hürden zu überwinden gab. Noch am Freitag, 36 Stunden vor dem Aperitif, kam eine eMail, in der die benachbarte Galerie einen Versicherungsabschluss in Millionenhöhe forderte, andernfalls man dem Koch-Event die Zustimmung verweigern müsste. Die Nerven wurden nicht weggeschmissen, man einigte sich und die Köche schafften ein logistisches Meisterwerk.

Dass es alle Zutaten, vom oberösterreichischen Feldhasen über Erdäpfel aus Salzburg bis zum Freilandschwein aus dem steirischen Trautmannsdorf, – alles in großen Koffern eingeflogen – in die britische Hauptstadt geschafft haben, grenzt an ein Wunder. Schließlich sind die britischen Behörden bei der Einfuhr von Lebensmitteln heikel. Und dabei wussten die vermutlich nichts von der "gefährlichen" Fracht, die Andreas Döllerer ins Land brachte. "Der hat tausend Küchenmesser im Gepäck," erwähnte ein Koch-Kollege. Vielleicht waren es auch nur hundert Messer – an einem Abend, an dem es auf alles und damit auf jedes Detail ankommt, will man nur mit dem eigenen, vertrauten Werkzeug arbeiten.