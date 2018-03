Die kleinen Sandwiches gelten als Restlverwertung von Fleisch oder Saucen – in Taiwan kommt traditionell Schweinefleisch in das Streetfood, das in Garküchen verkauft wird. Dafür werden die gedämpften Germteigbrötchen der Breite nach aufgeschnitten und mit Essensresten gefüllt. In Wien gibt es derzeit zwei Lokale, die sich auf die Restlverwertung de luxe spezialisiert haben: Die Bao Bar in Neubau und der Figar-Ableger Bao.Bun in Wieden.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Kommenden Dienstag eröffnen David Figar und Ergün Erdogan einen weiteren Standort für ihre Bao Buns: In der Leopoldstadt vis-à-vis vom Stilwerk bietet die ehemalige Vinothek Weinfach Platz für 25 Sitzplätze, außerdem lockt ein Schanigarten mit 20 Sitzplätzen. Mit viel Holz und Metall bleiben die Gastronomen ihrem Design treu, Thomas Beckstein von fett Design sorgt für Beleuchtung im Industrial-Chic.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Figar: "Wir wollen mit unserem Bao Bun-Konzept in den nächsten 24 Monaten weitere acht bis zehn Lokale eröffnen: Dafür suchen wir noch geeignete Standorte in den Innenstadt-Bezirken." Ab Mitte April wollen Figar und Erdogan, die bereits sechs Lokale betreiben, außerdem ein weiteres Trend-Gericht abtesten: die vietnamesische Suppe Pho. Küchenchef Tran Khanh Duong, der vietnamesische Wurzeln hat, soll für eine authentische Zubereitung sorgen.

Info: Figar Bao.Bun, Taborstraße 11, 1020 Wien, Montag bis Donnerstag 11:30 bis 22:30, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, geöffnet ab 13.3.