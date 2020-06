Neuer Gourmettrend: Fermentation

Jonnie Boer

im Restaurant

Der holländische drei-Michelin-Sterne-Kocharbeitet schon seit längerem mitFermentation. In seiner Küche De Librije finden sich ein Dutzend von großen Glaskrügen. Darin selbst komponierte Mischungen aus Gemüsen und Kräutern. Der Saft aus eingelegten Essiggurken, den man dort zum Fisch bekommt, zählt zu den Signature Dishes des Restaurants.

In Belgien hat die Kunst der Fermentation längst Besitz gegriffen von den jungen Küchenstars. Im In de Wulf beispielsweise gibt es kaum ein Menü, in dem nicht mehrere Komponenten aus fermentierten Jungzwiebeln, Rüben oder anderem bestehen.

Die Gäste sind süchtig danach. Denn die solcherart zubereiteten Gemüse sind leicht verträglich und stehen in einem säuerlich pikanten Gegensatz zu anderen Speisen.

Auch bei der Fermentation von Fischen und anderem sind spannende Ergebnisse zu erwarten. Allerdings muss der Küchenchef die Methode im Griff haben. Hat er das nämlich nicht, ist das, was herauskommt, übelriechend bis unverträglich.