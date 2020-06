Mojitos und Schokolade bald nur noch für Millionäre?

Mexiko

Mojito

Ziemlich Pech haben Cocktailfans gerade in den USA . Denn die Limettenernte inist so jämmerlich schlecht ausgefallen, dass der Nachschub immer schwieriger wird. Was sich auf die Preise auswirkt, berichtete der KURIER . Einums doppelte Geld? Da verschluckt sich so mancher Barbesucher.

Und wir haben es mit einer beispielhaften Situation zu tun, wo schlechte Ernten oder andere vom Menschen nicht kontrollierbare Phänomene sich mehr oder weniger merkbar auf unseren täglichen Speisezettel auswirken.