Mamsell kocht toute seule

Kreimeyer

geht die Selbständigkeit langsam an: Derzeit bekommen Hungrige zwischen Mittwoch und Freitag eine Mahlzeit vorgesetzt. Am ersten Tag lockte die Speisekarte unter anderem mit "Pfefferbratwurst mit Ofenerdäpfeln und Marillenchutney" und "Wassermelonengazpacho mit Räuchertofu". Das Mittagsmenü kommt auf 11 Euro. A la Carte kostet die Hauptspeise 7,5 Euro. Die gebürtige Deutsche möchte in der kleinen Garküche auch Kochkurse anbieten und öffnet das Lokal zwischen Samstag und Dienstag deswegen nur auf Anfrage. Mangels Platz in der Küche steht der Kochkurs drei bis vier Personen offen (100 Euro pro Person), Begleitpersonen sind erwünscht und dürfen nach dem Kochkurs ein viergängiges Menü (60 Euro) genießen.

Vor drei Jahren kam die 30-Jährige nach Österreich und kochte zuletzt im Haubenrestaurant Gaumenspiel auf. An der Internetpräsenz von Mamsell ( Gumpendorferstraße 33) arbeitet Mamsell Kreimeyer noch.