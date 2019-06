Live: Das sind die besten 50 Restaurants der Welt

Mehr Diversität

Als beste Köchin der Welt wurde die mexikanische Chefköchin Daniela Soto-Innes vom Cosme in New York gekürt. Jessica Préalpato, Chef-Pâtissière bei Alain Ducasse im Plaza Athénée in Paris, wurde als "World’s Best Pastry Chef 2019" ausgezeichnet.

Zwei Maßnahmen wurden 2019 ergriffen, um für mehr Diversität zu sorgen: Einerseits nominierten die Organisatoren mehr Frauen für die Jury, andererseits gibt es die neue Regel, dass ein Nummer 1-Restaurants nicht wieder an die Spitze gewählt werden darf. Beide Maßnahmen bezeichneten Kritiker in den vergangenen Wochen bereits als unzureichend, da es dennoch nur sechs Frauen auf den Plätzen 51 bis 120 vertreten sind – diese Liste ist bereits vorab veröffentlicht worden. Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums des Hauptsponsors S.Pellegrino wurde diese einmalig von 100 auf 120 erweitert.

So wird gewählt

Mehr als 1000 Experten (Köche, Journalisten, Foodblogger), die in 26 Regionen unterteilt wurden, gehören der Jury an. Ohne die 'Voters' aus dem Ausland wäre die Top-Platzierung eines österreichisches Restaurants wie das Steirereck im Stadtpark überhaupt nicht möglich.

Für Österreich, Schweiz, Ungarn und Slowenien fungiert A-la-Carte-Chefredakteur Christian Grünwald als Chairman. Das Besondere an der Liste formulierte Grünwald vergangenes Jahr im Interview mit dem KURIER: "Es ist kein Test, sondern eine Meinungsumfrage unter Restaurant-Verrückten."