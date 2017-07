800 Gäste schauten vergangenes Jahr den Profis über die Schulter – diesen Freitag findet das Wiener Cocktail-Fest "Liquid Market" bereits zum zweiten Mal statt. 30 verschiedene Bars, doppelt so viele wie vergangenes Jahr, zeigen Cocktail-Fans ihr Können. Neben den Wiener Mixologen werden auch Gastbars aus Linz, München und Zürich dabei sein. Mit der Eintrittskarte können alle 30 Cocktails durchprobiert werden.

Der Initiator von Liquid Market, Bert Jachmann – Barchef des Heuer am Karlsplatz – fasst die Grundidee der Cocktailmesse zusammen: "Liquid Market macht die große Vielfalt der Wiener Barwelt erlebbar. Die besten Barkeeper mixen für alle Cocktail-Begeisterten ihre besten Signature-Drinks: an einem Abend, an einem Ort, zu einem Preis."

Info: Liquid Market, Volksgarten, 1010 Wien, 14. Juli, 15 bis 22 Uhr, 38 Euro im Vorverkauf, 44 Euro an der Abendkassa