Konsumverhalten: Dosen-Thunfisch wegen Millenials in der Krise?

Dosen-Krise

Tatsächlich scheint Thunfisch aus der Dose vor allem bei jüngeren Menschen nicht mehr ganz so gut anzukommen. So fand etwa das Marktforschungsunternehmen Mintel bei Befragungen in den USA heraus, dass nur 32 Prozent aller erwachsenen Konsumenten unter 35 kürzlich Fisch oder Schalentiere in Dosen gekauft hatten. Bei den über 55-Jährigen hatten immerhin 45 Prozent derartige Produkte erworben.

Laut dem Wall Street Journal würden diese und andere Statistiken den massiven Abwärtstrend für Thunfischkonserven belegen, deren Umsatz in den vergangenen drei Jahrzehnten in Summe um 42 Prozent gesunken ist.

Unterdessen sei der Markt für den Verkauf von frischem und gefrorenem Fisch im selben Zeitraum gewachsen, was ebenfalls auf verändernde Verbraucherpräferenzen hinweise.