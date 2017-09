Koffein-Kick: Neues Cola mit Kaffee und ohne Zucker

Und schon wieder sorgt der australische Zweig des Coca-Cola-Konzerns für Schlagzeilen: Nachdem Coca-Cola No Sugar im Sommer dort abgetestet wurde, wurde jetzt ein neues Cola-Familienmitglied am Markt eingeführt. Diese neue Rezeptur freut bestimmt alle Kofffein-Junkies, denn es handelt sich um eine Mischung aus Cola und Kaffee, aber ohne Zucker.

Wonach es schmeckt? Laut Hersteller handelt es sich um eine Mischung aus dem traditionellen Geschmack des klassischen Colas mit einem Schuss brasilianischem Kaffee and subtilen Noten von Karamell. Die Rezeptur beinhaltet die gleiche Menge Koffein wie ein normal-großer Café-Latte, aber ein bisschen mehr als ein klassisches Cola. Ein Glas 0,33 Liter klassisches Cola enthält rund 0,12 mg je ml, zum Vergleich: Filterkaffee kommt auf 0,53 mg je ml. Die australische Variante soll 35 mg Koffein auf 250 ml enthalten, das würde 0,14 mg je ml entsprechen.

Ganz neu ist die Idee nicht: In Japan wurde bereits eine Kaffee-Cola-Version mit Zucker am Markt eingeführt, scheiterte aber laut Medien an seinem falen Geschmack.

Warum Australien?

Foto: Coca-Cola "Australier haben eine Liebesbeziehung mit Kaffee, also haben wir uns gedacht: Warum geben wir ihnen nicht mehr von dem, was sie wollen", erklärt Lisa Winn, Sprecherin von Coca-Cola Australien. Das Unternehmen hoffe, dass die Limited-Edition den zweiten Kaffee am Nachmittag verdrängen wird können.

In Australien wurde kurz zuvor bereits ein Cola-Ingwer abgetestet – der Konzern steht zu seinen mutigen Rezepturen: "Das Coke Ginger war ein riesiger Erfolg in Australien und hat sich ebenso daraus entwickelt, dass die Australier Ingwer-Getränke lieben. Die Einführung von Coke Pus Coffee folgt demselben Prinzip: Wir wissen, dass Australier ihren Kaffee lieben."