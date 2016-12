Köchekarussel: Tischlein wechsle Dich

Peter Zinter verlässt Charlie P's & Brickmakers

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Der Haubenkoch bewies sein Talent im Vincent und im Motto am Fluss, bevor er in die Gastro-Welt von Brian Patton wechselte. Der Gastronom heuerte Zinter für sein Charlie P's, die Pop-up-Lokale Slow Tacos und It's all about the meat, Baby sowie für die Konzipierung des Brickmakers an. Im Herbst gaben sie bekannt, dass Zinter weiterziehen werde.

Fabian Günzel verabschiedet sich vom Loft

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Im Herbst 2015 schrieben wir noch, dass sie sich den Namen Fabian Günzel merken müssen, denn nach nur wenigen Monaten hatte der Küchenchef aus dem Stand weg zwei Hauben erkocht. Diese Glanzleistung würdigte Gault&Millau mit dem Titel "Newcomer des Jahres 2016". Nach eineinhalb Jahren verabschiedete sich der gebürtige Deutsche vom Loft und möchte 2017 mit einem eigenen Restaurant durchstarten.

Heinz Hanner kocht nur noch für Hochzeiten

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Drei Hauben, 17 Punkte noch in der Ausgabe des Gault&Millau 2016: Haubenkoch Heinz Hanner schloss sein Haubenrestaurant in Mayerling und konzentriert sich seit August nur noch auf sein Seminar- und Eventhotel. Hanners Kochkunst gibt es seitdem nur für exklusive Runden.

Jacqueline Pfeiffer flirtet mit dem Burgenland

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Nachdem die ehemalige Haubenköchin sich vom Grand Hotel verabschiedet hatte, fand sie eine Bleibe im Vestibül bei Christian Domschitz. Im Herbst gab sie jedoch bekannt, wieder eigene Wege gehen zu wollen: Zum Beispiel berät die Niederösterreicherin das burgenländische Henrici.

Kevin Hamminger geht auf Wanderschaft

Foto: Werner Krug Das Restaurant Prato hat geschlossen, aber das Team rund um Kevin Hamminger geht auf Wanderschaft – trotz der Bestätigung der zwei Hauben im Gault&Millau 2017. Für maximal zehn Gäste wird jeden Abend aufgekocht, einige der kulinarischen Kreationen werden von Cocktails begleitet. 2017 wird in Wien Station gemacht.

Das Comeback von Alexander Mayer

Foto: JDivision 2016 Haubenkoch Alexander Mayer gehört zu den umtriebigsten Köchen: So stand er unter anderem im Skopik & Lohn oder Vincent am Herd. Gemeinsam mit Vage Hovaguimian eröffnete Mayer das Blue Mustard – seine Kochkunst wurde prompt mit zwei Hauben im Gault&Millau 2017 gekürt.

Bernie Rieder tauchte wieder auf

Foto: APA/Kurt-Michael Westermann Der burgenländische Kochbuch-Autor hatte im Jahr 2015 Tim Mälzer und seinem Salonplafond weichen müssen, das Österreicher im MAK musste schließen. Im Frühjahr 2016 gaben die Bäckerei Geier und Bernie Rieder ihre Kooperation für pikante Snacks bekannt.