Kochen mit Feuer, Erde und Wasser

Feuer, Erde und Wasser sind die formgebenden Elemente der neapolitanischen Küche: Gemeinsam charakterisieren sie eine Küche, die traditionelle Rezepte genauso verehrt wie moderne Kochkunst und aktuelle Küchentrends. Die besten Rezepte der neapolitanischen Küche haben Dario und Manuela Santangelo in ihrem neuen Buch ‚Kochen wie in Neapel‘ versammelt - und verraten, warum ein paar Stunden „ritmo lento“, also langsame Stunden, im Tagesverlauf oft schon ausreichen, um nachhaltige und schmackhafte Gerichte auf den Tisch zu zaubern.

Anhand von 120 Rezepten illustrieren der geborene Italiener und die Zuckerbäckerin den Wandel der neapolitanischen Küche von einer Küche für arme Leute hin zu Spitzenkochkunst auf Haubenniveau, die weltweit die Gaumen begeistert. Neben Festtagsgerichten, Frittate und opulenten Süßigkeiten wie der neapolitanischen Weihnachtsbäckerei gibt es auch Rezepte für Gemüsebeilagen, Gerichte aus dem Meer und selbstverständlich alles rund um Pizza und Pasta.