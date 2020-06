Koch.Campus: Gemeinsam statt einsam

Zu starke Töne? Immerhin entstand im Herbst in Golling eine Initiative der Anwesenden, die sich gemeinsam mit Produzenten wie dem Paradeiser-Vielfalts-König Erich Stekovics, der Arche Noah und Global 2000 gegen die geplante EU-Saatgutsverordung stemmten. 500.000 Stimmen der Unterstützung alleine in Österreich wurden erreicht. Die EU-Saatgutsverordnung kommt in dieser Form nicht. Doch die Lobbyarbeit der Konzerne vom Zuschnitt eines Monsanto hört gewiss nicht auf.