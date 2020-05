Kaspressknödel

Die Zutaten:

80 g Semmelwürfel (1,5 altbackene Semmeln)50 ml heiße Milch (7-8 EL)1 Schalotte1 EL ButterPetersilie1 Ei (m)Salz1 EL Mehl50 g Bergkäse, Öl

Semmelwürfel in eine Schüssel geben und mit der Milch vermischen. Schalotte schälen und fein würfeln, in der Butter glasig anschwitzen, unter die Semmelwürfel heben. Dann noch das verquirlte Ei, 1 EL gehackte Petersilie, das Mehl, eine Prise Salz und den grob geriebenen Käse dazu. Gut verkneten, kurz anziehen lassen. Inzwischen Salat zubereiten (hier: Asia-Pflücksalate mit Apfelessig-Honig-Sonnenblumenöl Marinade). Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, aus der Masse Laibchen formen, beidseitig bei milder Hitze goldbraun knusprig braten.