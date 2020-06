Johannn Lafer: Ofen-Erdäpfel mit Kräutern

Festkochende Erdäpfel sind für Gerichte wie die Ofenerdäpfel die beste Wahl. Der Grund: Die Vertreter dieser Sorten (z. B. Sieglinde, Sigma, Linzer Delikatess) gelten als besonders feinkörnig, verfügen über wenig Stärke und behalten auch ihre Form beim Garen. Man nennt sie "speckige" Erdäpfel und sie passen auch gut für Salate.

Beim Einkauf sollte man also immer schon an den Verwendungszweck denken. Die bei Ofenerdäpfeln geschätzten Eigenschaften sind nämlich zum Beispiel bei Knödeln oder überhaupt Erdäpfelteig nicht so gefragt. Hier greift man besser zu mehligen Erdäpfeln (z. B. Ackersegen, Agria, Alma), die mehr Stärke enthalten und dem Gericht dadurch mehr Bindung geben. Die dritte Type nennt sich "vorwiegend festkochend" (z. B. Ditta, Bintje, Désirée). Aufgrund ihres mittleren Stärkegehalts gilt sie als Allrounder und eignet sich für Pommes frites ebenso wie für Salzerdäpfeln. Was die vorwiegend festkochenden Sorten auch so praktisch macht: Ihre Vielfalt ist sehr groß und die gelben Knollen sind je nach Sorte früh- als auch spätreifend verfügbar.