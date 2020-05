Johannes Zillinger eroberte China

Das Bio-Weingut Zillinger zählt zu den besten der Welt. Jetzt gelang Johannes Zillinger aber etwas, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hatte: Bei der China Sommeliers Wine Challenge 2012 (CSWC) in Schanghai erhielt sein „ Ausbruch Welschriesling 2008“ nicht nur die Goldmedaille sondern wurde von den Sommeliers auch noch zum besten Süßwein gekürt.

„Wir exportieren seit einiger Zeit unsere Bio-Weine auch nach China. Jetzt wollte uns unser Händler in Shenzhen endlich einmal persönlich kennen lernen und wir vereinbarten, dass wir bei dieser Gelegenheit unsere Weine bei der Nahrungsmittel- und Hotel-Messe in Schanghai ( FHC China, Anm.) präsentieren“, erzählt Johannes Zillinger, der gestern noch etwas mit dem Jetlag zu kämpfen hatte.

Zillingers Rot- und Weißweine verkaufen sich in China sehr gut. Dass der Weinviertler Bio-Winzer auch mit einem Süßwein im Reich der Mitte punkten kann, damit war laut Zillinger nicht zu rechnen: „Die bisher in Schanghai prämierten Süßweine kamen stets aus völlig anderen Wein-Regionen.“

www.zillinger.at