Johannes B. Kerner tischt Kochgeschichten auf

Zwei Millionen Zuseher verfolgten jede Woche im ZDF, wie sich fünf Köche an den Herdplatten matchten. An vorderster Front stand Johannes B. Kerner. Seitdem sind einige Jahre vergangen, die Zeit im Kochstudio konnte der 51-jährige Deutsche aber nicht vergessen. In seinem nächste Woche erscheinenden Kochbuch "Kocht!" (ZS Verlag) lässt er Anekdoten Revue passieren.

KURIER: Welche Kindheitserinnerungen verbinden Sie mit Essen?

Johannes B. Kerner: Schnitzel. Immer wenn wir zu meinen Großeltern auf Besuch gefahren sind, haben wir auf einer Raststation Pause eingelegt. Da durfte es auch verpönte Zutaten wie Ketchup geben.

Heute ist Essen hip. Sie sind 1964 geboren: War Ihre Mutter für das Essen zuständig?

Ja, mein Vater war zwar ein leidenschaftlicher Koch, aber meine Mutter war für das tägliche Kochen zuständig. Bei mir ist es ähnlich: Wäre ich für das Bekochen meiner Mannschaft (Anm: vier Kinder) zuständig, wäre die Leidenschaft nicht so präsent. Ich versuche jeden Tag etwas Gesundes und Frisches zu essen, aber ich koche nicht jeden Tag. Hauchdünnes Steak auf Rucola-Salat ist eine feine Sache ohne Aufwand.

Wie hat sich Ihr Essverhalten im Laufe der Jahre verändert?

Als Kind gab es zwei Sachen, die ich nicht essen wollte: Frischkäse und Schinken mit Speckrand. Auch Pilze habe ich lange Zeit nicht gegessen. Mittlerweile esse ich alles. Das Kochen hab ich in einem Kinderkochkurs in Bonn gelernt, für den mich meine Mutter angemeldet hat. Ich hatte unglaublich viel Spaß dort. Mit dem Thema Kochen verbinde ich nicht nur, dass ich in einem Kochtopf rühre. Ich liebe es, Einkaufszettel zu schreiben, mir die Menü-Abfolge zu überlegen, Gemüse zu schnipseln – vor Abwaschen oder Müll rausbringen drücke ich mich nicht. Mich reizt auch die logistische Herausforderung: Einmal habe ich für 19 Personen gekocht, muss aber zugeben, dass ich natürlich etwas getrickst habe. Die Amuse-Gueules und einen grünen Salat hatte ich bereits vorbereitet, dann gab es einen Zander, und die Nachspeise hatte ich ebenso vorbereitet.

Ihre Show wird schon länger nicht mehr ausgestrahlt: Wieso jetzt ein Kochbuch?

Anfangs war es glaubwürdig, wenn ich gefragt habe, wie die Suppe gemacht wird. Aber der Zuschauer hätte mir meine Fragen irgendwann nicht mehr abgenommen. Ich wollte aufhören, als es am schönsten war. Viele Fans sprechen mich noch immer auf die Show an, deswegen das Kochbuch.