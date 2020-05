Johanna Maier macht Tafelspitz

Eine Zeitlang baute Johanna Maier ihren Tafelspitz ins große Menü ein. Er war, serviert in einem leichten Fond mit viel Gemüse und einer Schnittlauchsauce auf Joghurtbasis, so etwas wie ein Innehalten in einem von durchwegs nicht immer filigranen Saucen und Aromen geprägten Essen. Gut so, dachte der Gast und schnitt, gabelte und löffelte mit Genuss.