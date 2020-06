Johann Lafer: Steckrübencreme

Vielleicht trug die Mangelernährung vergangener Notzeiten zu ihrem schlechten Image und damit zum Verschwinden von den Speisezetteln bei. Denn lange waren die genügsamen Steckrüben, die auch Kohlrübe oder Wruke genannt werden, eine wichtige Kohlenhydratquelle, deren sich die Bevölkerung bedienen konnte. Botanisch ist die Steckrübe eine Kulturrasse des Raps, der aus einer Kreuzung von Gemüse- und Rüben-Kohl hervorgegangen ist.

Erst der Wunsch nach anderen Gemüse-Geschmäckern brachte die unscheinbare Erdfrucht zu neuen Ehren. Wer sie kostet, wird feststellen, dass sie zu Unrecht vernachlässigt wird. Ihr gelbliches Fleisch schmeckt süßlich-herb und erinnert geschmacklich an Kohl. Man isst sie nicht im Rohzustand. Am besten schält man sie und schneidet das Gemüse in kleine Würfel oder Stifte, die dann gegart werden. Darüber hinaus haben sie für die Gesundheit einiges zu bieten. Steckrüben sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Senfölen. Ebenso zeichnet sie ihr geringer Kaloriengehalt aus.