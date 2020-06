Johann Lafer: Crêpes-Roulade

Eine frische Farbe, kaum Kalorien, viele wertvolle Inhaltsstoffe und milder Geschmack, der sich in vielen Gerichten gut macht: Das sind die Eigenschaften, warum viele Menschen Brokkoli schätzen. Als Rohkost ist der Vertreter der großen Kohl-Familie aber nicht unbedingt geeignet. Schön grün bleiben die Röschen übrigens, wenn man sie in Salzwasser gart. Allerdings nur so kurz wie möglich, damit die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben.