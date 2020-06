Johann Lafer brät eine Ente

Ente oder Gans – das ist in vielen Familien die große Entscheidungsfrage für den Festtagstisch. Wer sich für Ente entscheidet, hat auf jeden Fall die fettärmere und meist auch bissfestere Variante gewählt. Das Brustfleisch des Flugvogels bietet noch weitere Vorteile. Es lässt sich gut verarbeiten und trocknet nicht so leicht aus. Wenn Sie es – wie in diesem Rezept – mit Maroni und Honig kombinieren, überrascht das Gericht mit einer unerwartet mollig-pikanten Note.