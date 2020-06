Johann Lafer brät ein Kalbsfilet

Den Italienern verdanken wir eine Vielfalt an Teigwaren, die zumindest in Europa ihresgleichen sucht. In Asien haben ja ihrerseits die Chinesen unzählige Verarbeitungsmöglichkeiten entwickelt. Die Linguini aus dem dieswöchigen Rezept könnten auf den ersten Blick glatt als Spaghetti durchgehen – wenn sie nicht flacher und dadurch eine Spur breiter als die bekannteste Pasta-Art wären. Ihre Form dürfte auch namensgebend gewesen sein. Im Italienischen heißt "Linguine" nämlich "kleine Zunge".

Nudeln oder Pasta zählen weltweit zu den beliebtesten Speisen und sind stellen eine der einfachsten Zubereitungen aus Getreidemehl dar: Grundlage ist immer eine Mischung aus (Weizen-)Mehl und Wasser, das zu einer festen Masse verknetet wird. Wie es dann zur berühmten bissfesten Konsistenz "al dente" kommt, erklärt der renommierte Küchenwissenschaftler Harold McGee recht profan: "Im kochenden Wasser absorbieren das Protein-Netzwerk und die Stärkekörnchen der Nudeln Wasser und dehnen sich dadurch aus." Im Inneren sind die Stärkemoleküle da nicht so stark betroffen. Für perfekte Pasta muss also der Garprozess unterbrochen werden, solange die Nudeln im Inneren noch nicht völlig durchgegart sind.