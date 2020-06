Johann Lafer bäckt Fladenbrot

Fladenbrote waren wohl weltweit die ersten Brote überhaupt. Auch heute sind sie in vielen Ländern fixer Bestandteil der regionalen Küchenn. Ihr Vorteil: Sie sind innerhalb kurzer Zeit fertig und schmecken gleichzeitig zart und knusprig.

In Italien kommt traditionell Focaccia auf den Tisch. Der mäßig dicke Teig erinnert an wenig an Pizzateig, bleibt aber unbelegt und geht dadurch mehr auf. Richtig mediterran wird das Brot mit etwas Rosmarin.