Jägermeister bringt Edel-Likör auf den Markt

Eine Extraktion von mehr als 56 Kräutern, eine einjährige, doppelte Lagerung im kleinen und großen Eichenfass sowie ein Alkoholgehalt von 38 Prozent – so lautet das neue Konzept des deutschen Spirituosenherstellers Jägermeister. Der neue Edel-Likör solle zahlungskräftige Kunden der Spitzengastronomie locken.

Der neue Jägermeister Manifest soll stark nach Anis- und Trockenobst schmecken, im Abgang kommen würzige und bittere mit vanillegeprägten Holzlagernoten zur Geltung. Serviert wird der neue Likör leicht gekühlt. Anders als sein Bruder präsentiert sich der Likör in einer glasklaren Flasche.

"Mit reichem Erfahrungsschatz und größter Sorgfalt haben unsere Destillateur-Meister die streng gehütete Jägermeister-Rezeptur weiterentwickelt und den Herstellungsprozess meisterlich abgerundet", betont Berndt Finke, Leiter des Herstellungs- und Rohwarenmanagements.

Nur 60.000 Flaschen werden produziert: Jägermeister Manifest wird noch heuer in gehobenen Restaurants, Hotels und Clubs sowie in einigen Duty-free-Shops zum Verkauf angeboten.

