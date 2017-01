Im reifen Zustand schmeckt sie süß wie eine Mischung aus Ananas, Banane und Mango, im unreifen Zustand täuscht ihre Konsistenz sogar Fleischessern vor, ein Hendlstück zu sein. Trendforscher glauben, dass die Jackfrucht künftig wie Lupine, Sojabohnen und Weizengluten das Herz aller Veganer und Flexitarier erobern wird. Die faserige Konsistenz des Fruchtfleisches erinnert im Mundgefühl an Pulled Pork.

Das renommierte Wall Street Journal bezeichnete den fruchtigen Alleskönner daher als "next hot thing". Schließlich wächst der Markt für vegane Ersatzprodukte rasend schnell und die Lebensmittelindustrie lechzt nach Soja-Alternativen, die sich zu Würstel, Steaks und Fleischlaibchen formen lassen – und mit den entsprechenden Gewürzen auch Fleisch-Geschmack vortäuschen kann.

Die Brotfrucht des kleinen Mannes – ein Baum kann eine Familie das ganze Jahr ernähren – zählt zur Familie der Maulbeergewächsen und kommt ursprünglich aus Sumatra und Indien, ist aber mittlerweile in ganz Südoastasien beheimatet. Thailand-Urlauber kennen die kleine, grüne Frucht mit Noppen an der Seite: Jackfrucht-Straßenverkäufer bieten oft kleine Schälchen zum Händewaschen an, da das Fruchtfleisch klebrig ist. Der Name leitet sich übrigens vom malaysischen Wort "chakka“ ab, das wiederum vom Sanskritwort "chakra" abgeleitet wurde und "rund" bedeutet.

Foto: Getty Images/iStockphoto/12875116/iStockphoto Die Früchte können bis zu einem Meter groß werden und bis zu 25 Kilogramm auf die Waage bringen. In der Regenzeit von Juli bis August reift die Jakobsfrucht, wie die Jackfrucht auch genannt wird, direkt am Baumstamm.

Foto: Getty Images/iStockphoto/ermakovep/iStockphoto Bei der festfleischigen Variante muss die Frucht zuerst mit einem Messer geschält und dann in zwei Hälftengerissen werden.