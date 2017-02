Schokolade mit Salz, Karamell oder Getreide sind keine Seltenheit mehr in den Supermärkten, ein dunkler Schokoriegel mit der Geschmacksrichtung Gin Tonic oder Pralinen in Form von Sushi oder mit Wildtiermuster fallen jedoch in die Kategorie ungewöhnlich: Das sind nur einige der Trends, die derzeit auf der ISM, der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks, gezeigt werden. Das Spitzentreffen der Süßwaren- und Snackindustrie zieht rund 1.650 Anbieter und 38.500 Facheinkäufer nach Köln.

Ein Klassiker im Süßwarensegment ist das Lakritz – neu ist geräuchertes süßes Lakritz sowie salziges Lakritz mit Schokolade ummantelt und mit getrockneten Erdbeerstückchen verziert. Viele dieser innovativen Produkte sind vegan und glutenfrei. Auch Alternativen für die Verwendung von Zucker kommen häufig zum Einsatz: zum Beispiel mit Xylit gesüßte Nuss- und Erdnuss-Cremen.

In der Welt der Knabberartikel und Snacks verleiht scharfer afrikanischer Chili Peri Peri Tortilla-Chips einen feurigen Kick. Chips mit Parmesan gewürzt oder mit dem Geschmack von Cocktail-Sauce gehören zu den weiteren Neuheiten, die den Fachbesuchern auf der ISM angeboten werden.

Glückskeks mit frechen Botschaften

Zahlreiche Hersteller beschäftigen sich mit dem Thema Snackriegel: Die Varianten reichen von einer Basis mit Erbsenprotein bis hin zu Schokovarianten mit Nüssen, Aronia und Honig. Zuckerfrei, glutenlos, vegan oder vegetarisch sind ebenfalls im Angebot.

Eine Besonderheit stellt der "Pechkeks" dar, der keinen Trost spendet und keine glücklichen Schicksalsfügungen verkündet. Im Gegensatz zu seinem Pendant, dem Glückskeks, sind seine Botschaften "ungehobelt, ehrlich und direkt", so der Hersteller aus Hamburg. Der pechschwarze Keks ist für Menschen gedacht, die sich selbst nicht so ernst nehmen und einen Spaß vertragen können.