In einer warmen Küche können sich Salmonellen binnen 20 Minuten verdoppeln: Wer also sein Tiramisu nicht gleich in den Kühlschrank stellt, riskiert nach nur einer Nacht, mehrere Millionen Salmonellen "gezüchtet" zu haben. Die Symptome einer Salmonellen-Erkrankung reichen bekanntlich von Erbrechen bis zu einer Gehirnhautentzündung.

Aber nicht Salmonellen, sondern Infektionen mit Campylobacter-Keimen sind die häufigste gemeldete lebensmittelbedingte bakterielle Erkrankung in der EU. In Österreich erkranken mehr als 5.000 Personen an einer Campylobacteriose im Jahr. Besonders häufig infizieren sich Kinder. Die Folge sind Durchfallerkrankungen, in Einzelfällen aber auch schwerwiegende Nervenerkrankungen oder Gelenkentzündungen. Durch konsequentes Trennen von rohem Fleisch und Lebensmitteln, die ohne weiteres Erhitzen verzehrt werden, lassen sich Infektionen vermeiden. Campylobacter-Keimen bekämpfen Sie, wenn die Kerntemperatur von kontaminierten Fleisch mindestens zwei Minuten lang 70 Grad beträgt.

Foto: dapd/Markus Leodolter Von allen Nahrungsmitteln beherbergt Hühnerfleisch die meisten Keime, wie deutsche Konsumentenschützer von Stiftung Warentest warnen. Das Problem für die Hobbyköche: Mittels ihrer Sinne können sie Keime auf Eierschalen oder in Fleisch nicht feststellen. Diese lassen sich nur mit Hygiene und Hitze in Küchen, die als Infektionsherd Nummer eins gelten, bekämpfen.

Die wichtigsten Tipps:

Räumen Sie den Kühlschrank nicht zu voll – ausreichend Luft muss zirkulieren können.

Auf der Glasablage im untersten Fach sollten Fleisch und Wurst gelagert werden.

Tauen Sie Fleisch immer in einer Schüssel auf, damit sie das Auftauwasser leicht ausleeren können.

So erkennen Sie die Frische von Fleisch