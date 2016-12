ZUTATEN für 4 Personen



½ l Rotwein

4 Rindssteaks, je 4 cm dick (aus Filet oder gut abgelegener Hüfte)

Salz, Pfeffer

1 EL Butterschmalz

50 ml roter Portwein

1 TL Tomatenmark

80 g Butter

1 Prise Zucker

Für die Garnitur:

2 Toastbrotscheiben

1 mittelgroße Zwiebel

Mehl

2-3 EL Butterschmalz



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 1 Stunde |

Preis: *** | Kalorien: ca. 380 kcal/Stück



Backrohr auf 80°C vorheizen, dabei eine Platte miterwärmen. Rotwein bei kräftiger Hitze auf ca. 100 ml einkochen lassen.

Die Rindsmedaillons beidseitig mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne 1 EL Butterschmalz kräftig erhitzen, das Fleisch darin beidseitig 1 ½ Minuten anbraten. Zuletzt noch sekundenschnell an den Rändern braten. Sofort auf die inzwischen vorgewärmte Platte legen und im vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten garen lassen.

Das überschüssige Bratfett abgießen. Den Bratensatz mit dem Portwein auflösen und durch ein feines Sieb in einen kleinen Topf gießen. Den eingekochten Rotwein und das Tomatenmark beifügen, nochmals 2 Minuten kochen lassen. Beiseite stellen.

Aus den Toastbrotscheiben mit einem Ausstecher kleine Herzen stechen. Die Zwiebel schälen, in dünne Ringe schneiden, auf der Arbeitsfläche ausbreiten. Etwas Mehl durch ein feines Sieb drüberstäuben, Zwiebelringe umdrehen, auch die zweite Seite bemehlen. In einer beschichteten Pfanne das Butterschmalz erhitzen, Zwiebel darin knusprig braun braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Toastbrotscheiben in der Pfanne braun rösten.



Unmittelbar vor dem Servieren die Ofentemperatur auf 230°C erhöhen und die Medaillons in aufsteigender Hitze 5 Minuten Temperatur nehmen lassen. Gleichzeitig die Sauce nochmals aufkochen. Die kalte Butter in Stücken in die leicht kochende Sauce geben und einziehen lassen. Sie soll dabei leicht binden. Mit Salz und Zucker abschmecken. Medaillons auf warmen Tellern anrichten, mit Sauce umgießen, mit Zwiebel und Brotherzen garnieren.



