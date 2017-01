ZUTATEN für 4 Personen



2 rote Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

5 EL Rosinen

1 Döschen Safran (0,1 g)

4 EL Pinienkerne

1 kleine rote Chilischote

6 Stiele glatte Petersilie

80 g Pecorino

6 getrocknete Paradeiser

1 kleiner Radicchio Treviso

4 EL Olivenöl

Salz

400 g Casarecce (ersatzweise Fusilli)

1 EL kalte Butter

Pfeffer



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 40 Minuten |

Preis: * | Kalorien: ca. 720 kcal/Person



Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln. Rosinen und Safran mit 60 ml warmem Wasser in eine Schale geben. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Chili entkernen und fein hacken. Petersilblätter abzupfen und grob hacken. Käse fein reiben. Paradeiser in feine Streifen schneiden. Radicchio putzen, waschen, trocken schleudern, quer in dünne Streifen schneiden. Reichlich Wasser in einem Topf aufkochen.

Inzwischen 3 EL Öl in einem breiten flachen Topf erhitzen. Chili, Knoblauch und Zwiebel darin andünsten. Kochwasser salzen, Nudeln darin fünf Minuten garen.

Paradeiser zur Zwiebelmischung geben und kurz mitdünsten. Rosinen mit dem Safranwasser zugeben. Nudeln im Sieb abgießen, dabei 250 ml Nudelwasser auffangen. Nudeln und Nudelwasser zur Zwiebelmischung geben. Unter häufigem Rühren garen, bis die Flüssigkeit fast vollständig aufgesogen ist und die Nudeln noch bissfest sind.

Die Hälfte der Petersilie, Radicchio, Pinienkerne und Butter untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Pecorino und der restlichen Petersilie bestreuen, mit dem restlichen Öl beträufeln.



Aus dem Buch "Sonntags Pasta" Edition Fackelträger, 20 €



Mehr Pasta-Rezepte finden Sie unter: www.ichkoche.at



heidi.strobl@kurier.at