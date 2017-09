ZUTATEN

für 4 Personen



Für das Pfirsichsüppchen:

1 Vanilleschote

500 g reife rote Weingartenpfirsiche

100 ml Wasser

3 EL Kristallzucker plus evtl. Zucker zum Nachzuckern

Saft von 1 Orange

80 ml Campari



Für die Schneenockerln:

250 ml Milch

4 Kardamomkapseln

4 Eiweiß

140 g Kristallzucker

1 Prise Salz

2 EL Mandelblättchen



Aufwand: **| Zubereitungszeit: 45 Minuten, plus Kühlzeit|

Preis: * | Kalorien: ca. 350 kcal/Person



Für das Süppchen Vanilleschote weich massieren, längs halbieren, Mark auskratzen. Pfirsiche 30 Sekunden in heißem Wasser überkochen, in kaltem Wasser abschrecken. Schälen und mit einem Messer in großen Stücken vom Kern lösen. Mit Wasser, Zucker, Vanilleschote samt ausgekratztem Mark und Orangensaft zum Kochen bringen. Ca. 5 Minuten kochen lassen. Vanilleschote herausnehmen. Süppchen mit einem Stabmixer pürieren und durch ein Sieb passieren. 3 Stunden kühlen. Dann Campari einrühren und eventuell nochmals nachzuckern. Mandelblättchen in einer Pfanne 2 bis 3 Minuten unter häufigem Rütteln goldbraun rösten. Für die Schneenockerln Milch mit 250 ml Wasser und Kardamom auf 80°C erhitzen. Eiweiß mit einer Küchenmaschine leicht anschlagen. Zucker und Salz nach und nach dazugeben. Zu festem Schnee schlagen. Mit 2 Esslöffeln Nockerln formen, nach und nach in die heiße Milch-Wasser-Mischung geben. 3 Minuten ziehen lassen. Nockerln wenden, weitere 3 Minuten ziehen lassen. Mit einem Lochschöpfer behutsam herausheben und in die kalte Suppe einlegen. Mit Mandelblättchen bestreuen.



Aus dem Buch „Die Jahreszeiten Kochschule – Sommer“,

Brandstätter Verlag, 34,90 €



TIPP:

Weingartenpfirsiche sind meist kleine, weißfleischige Früchte mit grünlicher bis rötlicher Schale. Es gibt aber auch blutrote und sonnengelbe Sorten. Reifezeit ist je nach Sorte Mitte August bis Ende September.



