ZUTATEN

für 2-3 Gläser



2 kleine, knackige Rote Rüben

1 kleiner, heuriger Apfel

60 g Radieschen (2-4 Stück) mit schönen, frischen Blättern

50 g Himbeeren

100 ml Rote Rüben Saft

100 ml Mineralwasser

je 2 Handvoll Rote Rüben, Rotkraut und/oder Radieschen „Leaves“



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 15 Minuten|

Preis: ** | Kalorien: ca. 180 kcal/Person



Die Roten Rüben schälen und raspeln – am besten mit Handschuhen. Den Apfel halbieren, entkernen und würfeln. Die Radieschen gut waschen und samt Blättern grob schneiden.

Rote Rüben, Apfel und Radieschen mit den Himbeeren, dem Rübensaft, dem Mineralwasser und den jungen Blättchen – den „Leaves“ im Standmixer ein bis zwei Minuten zu einem cremigen Smoothie mixen.



Aus dem Buch „Micro Greens, Micro Leaves“, AT Verlag, 25 €



TIPP:

„Micro leaves“ sind die Weiterentwicklung von Sprossen, also die Blätter junger Pflanzen. Im Topf in ein wenig guter Erde

kann man sie binnen 3-4 Wochen ganz einfach selbst ziehen.



