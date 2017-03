ZUTATEN

für 4 Personen



125 g Weizenmehl (universal)

175 g Buchweizenmehl

3 Eier (M)

175 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

1 großer Bund Petersilie

250 g Kohlblätter (Wirsing)

200 g Blattspinat

1 große Karotte

90 g Butter

Pfeffer, Salz



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde|

Preis: * | Kalorien: ca. 510 kcal/Person



Die beiden Mehlsorten in einer Schüssel mit 1 TL Salz, Eiern und Mineralwasser zu einem zähflüssigen Teig verrühren. Petersilienblätter abzupfen, sehr fein hacken und unter den Teig mischen. Den Teig 30 Minuten quellen lassen.

Inzwischen den Kohl in Stücke schneiden. Den Spinat verlesen, grobe Stiele entfernen. Die Karotte schälen und in dünne Scheiben schneiden. In einem Topf reichlich Salzwasser aufkochen und den Kohl darin 2 Minuten kochen. Die Karotte dazugeben, 3 Minuten mitköcheln. Den Spinat dazugeben und kochen, bis er zusammenfällt. Alles in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

Erneut in einem Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Den Nockerlteig portionsweise auf ein Brett streichen und mit einem großen Messer breite Streifen davon ins Wasser abstechen. Einmal aufkochen, mit dem Schaumlöffel herausheben, in einem Sieb kalt abschrecken und abtropfen lassen.

Wenn alle Pizokel gegart sind, 80 g Butter in einer großen Pfanne zerlassen. Die Pizokel mit dem Gemüse darin schwenken und erwärmen. Die restliche Butter in Stückchen untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, heiß servieren.



Aus dem Buch „Alpenküche vegetarisch“, ZS Verlag, 25,60 €



Tipp: Buchweizen ist kein Getreide, sondern gehört zur Familie der Knöterichgewächse. Er beinhaltet deshalb auch kein Gluten.



