ZUTATEN

für 4 Personen



2 Knoblauchzehen

1 grüne Chilischote, entkernt (z. B. India-Jwala-Chili)

1 EL Zitronensaft

Salz

Rapsöl

40 g Koriandergrün

1 TL schwarze Senfsamen

10 frische Curryblätter (gibt’s in Asia-Läden)

1 große weiße Zwiebel, in Streifen geschnitten

1 Stück Ingwer (3 cm), geschält und gerieben

200 g Bulgur

300 g Champignons

200 g Waldpilze (z. B.

Eierschwammerln oder Steinpilze)



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 30 Minuten|

Preis: ** | Kalorien: ca. 430 kcal/Person



Für die Würzsauce Knoblauch und Chili gründlich im Mörser zerstoßen, dann Zitronensaft, 1/3 TL Salz und 3 EL Öl unterrühren. Koriander fein hacken, dazugeben.

Wasser im Wasserkocher aufkochen und 280 ml abmessen.

In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen, Senfsamen und Curryblätter hineingeben. Sobald die Samen platzen und die Blätter brutzeln, die Zwiebel dazugeben und behutsam anbraten, bis sie zu bräunen beginnt. Ingwer hinzufügen, einige Minuten weiterbraten. Bulgur einrühren, kurz anschwitzen, dann das heiße Wasser zugießen. Zugedeckt zum Kochen bringen, köcheln lassen bis das Wasser weg ist (ca. 8 Minuten). Vom Herd nehmen.

Champignons in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Waldpilze zerkleinern (große in Scheiben, kleine in Stücke schneiden) und dann in mehreren Portionen in einer sehr heißen Pfanne nach und nach in etwas Öl braten. Robustere Sorten wie Steinpilze brauchen dafür ca. drei Minuten, Champignons 2½, Eierschwammerln nur eine Minute. Die Pilze zum Bulgur geben.

Den Großteil der Würzsauce zum Schluss unter den Bulgur rühren, mit Salz abschmecken. Den Rest der Sauce zum Garnieren verwenden.



Aus dem Buch „Indisch Vegetarisch“, DK Verlag, 25,70 €



