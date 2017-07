ZUTATEN

für 4 Personen

Für die Suppe:

2 kg Fleischparadeiser, halbiert

2 Bund Basilikum

1 Knolle Knoblauch

Olivenöl zum Beträufeln

350 g gegartes Quinoa

1 ½ l klare Hühnersuppe

Salz, Pfeffer



Für die Parmesantaler:

80 g gegartes Quinoa

4 EL fein geriebener Parmesan

Pfeffer



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 90 Minuten|

Preis: * | Kalorien: ca. 330 kcal/Person