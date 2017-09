ZUTATEN

für 3 Personen



50 g frischer Koriander

2 EL rote Currypaste

1 Dose Kokosmilch (400 ml)

1 EL Tomatenmark

½ TL Kurkuma

1 EL Kokosöl

1 Zwiebel, fein gehackt

1 Prise Salz

400 g Kürbis, geschält, gewürfelt

150 g Fisolen (grüne Bohnen), geputzt

50 g frischer Blattspinat

Saft einer Limette



Für den Ingwer-Limetten-Reis:

1 Karfiolrose, Strunk entfernt, Röschen grob gehackt

1 EL Kokosöl

1 Bio-Limette (Schale und Saft)

1 EL frisch geriebener Ingwer

2 EL frisch gehackter Koriander



Aufwand: **| Zubereitungszeit: 45 Minuten|

Preis: * | Kalorien: ca. 330 kcal/Person



Die Korianderblätter von den Stielen zupfen und zum Garnieren zur Seite legen. Stiele fein hacken.

Korianderstiele, Currypaste, Kokosmilch, Tomatenmark und Kurkuma glatt mixen.

Kokosöl in einem Topf bei mittlerer Temperatur 1 Minute erhitzen. Zwiebel mit einer Prise Salz darin anschwitzen. Kürbiswürfel dazugeben, 1 Minute mitbraten. Koriander-Curry-Paste unterrühren, behutsam zum Kochen bringen, 10 Minuten köcheln lassen.

Fisolen zugeben, weitere 20 Minuten köcheln lassen. Kurz vor dem Fertigkochen die Spinatblätter unterheben.

Für den Reis die grob gehackten Karfiolröschen im Standmixer zerkleinern, bis die Konsistenz an Reis erinnert. Kokosöl in einer großen Pfanne erhitzen. Limettenschale, Ingwer und Koriander darin ca. 30 Sekunden anbraten, dann Karfiol, 3 EL Wasser und Limettensaft zugeben und 5 Minuten garen.

Das Curry mit Korianderblättchen bestreuen und mit etwas Limettensaft beträufeln, mit dem Karfiol-Reis servieren.



Aus dem Buch „Natürlich essen – natürlich schön!“, DK Verlag, 20,60 €



TIPP:

Für Eintopfgerichte wie dieses Curry eignet sich die Kürbissorte „Butternuss“ besonders gut, weil ihr Fruchtfleisch beim Garen nicht zerfällt. Alternative: blauer Bratkürbis.



