ZUTATEN

für 4 Personen



Für den Teig:

150 g glattes Weizenmehl

25 ml Pflanzenöl

3 g Salz

Mehl für die Arbeitsfläche

flüssige Butter zum Bestreichen (ca. 100 g)



Für die Fülle:

500 g frisches Sauerkraut

1 Stiel Zitronengras

1 rote Chilischote

2 Knoblauchzehen

1-2 cm frischer Ingwer

eine Prise brauner Zucker

150 ml Sake (oder trockener Weißwein)

1-2 EL Korianderblättchen

150 g Sauerrahm

Olivenöl, Salz



Aufwand: **| Zubereitungszeit: 90 Minuten|

Preis: * | Kalorien: ca. 310 kcal/Person



Für den Teig Mehl, Öl, Salz und 75 ml lauwarmes Wasser verkneten und zu einer Kugel formen. Mit Öl einreiben, in Frischhaltefolie einschlagen und 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Sauerkraut abtropfen lassen. Zitronengras mit dem Messerrücken anklopfen und längs halbieren. Chili entkernen, Fruchtfleisch klein schneiden. Knoblauch schälen, fein würfeln. Ingwer schälen, fein reiben.

2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, Sauerkraut samt Zitronengras darin einige Minuten braten. Chili, Knoblauch und Ingwer dazugeben, mit Salz und Zucker würzen. Sake angießen und so lange dünsten, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Abkühlen lassen.

Backrohr auf 220°C vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen. Strudelteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Über die Handrücken auseinanderziehen und auf ein bemehltes Tuch legen. Die dicken Kanten rundherum abschneiden, den Teig vorsichtig mit flüssiger Butter bepinseln.

Die Fülle auf dem Teig verteilen, dabei an den Rändern jeweils einen 5 cm breiten Streifen frei lassen. Den rechten und linken Rand nach innen schlagen, den Strudel mithilfe des Tuchs möglichst fest aufrollen und mit der Naht nach unten auf das Blech legen. Backrohr auf 180°C zurückschalten. Strudel mit flüssiger Butter bepinseln, 35-45 Minuten goldbraun backen. Zwischendurch noch zweimal mit flüssiger Butter bepinseln. Mit Koriander bestreuen, mit glatt gerührtem Sauerrahm servieren.



Aus dem Buch „Wein & Gemüse“, Edition Fackelträger, 30€



TIPP : Wie man Strudelteig selber macht und richtig auszieht, kann man in Form eines Kochkurses bei Privat- und Eventköchin Barbara Weissbacher lernen www.barbaraskueche.at



[email protected]