ZUTATEN

für 4 Personen



400 g Rundkornreis



Für das marinierte Rindfleisch:

2 ½ EL Sojasauce

2 TL geröstetes Sesamöl

3 Knoblauchzehen, zerdrückt

3 Jungzwiebeln, sehr fein gewürfelt

½ TL gemahlener schwarzer Pfeffer

300 g Rinderlende, in sehr dünne Scheiben geschnitten



Für die Toppings:

150 g Karotten, in sehr dünne Streifen geschnitten

300 g Zucchini, längs geviertelt, quer in Scheiben geschnitten

150 g Salatgurke, längs halbiert, dann entkernt und quer in dünne Scheiben geschnitten

150 g Daikon-Rettich, geschält und in dünne Streifen geschnitten

150 g Mungobohnen

Geröstetes Sesamöl

Sojasauce

Öl zum Braten

200 g Shiitakepilze, in Scheiben geschnitten

300 g Blattspinat

4 Eier

Geröstete Sesamsamen

Kresse



Für die Gochujang-Sauce:

3 EL Gochujang-Chilipaste

1 EL Sojasauce

1 EL geröstetes Sesamöl

2 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 EL Zucker oder Ahornsirup



Für die Gochujang-Sauce alle Zutaten in einer kleinen Schüssel verrühren. In einer größeren Schüssel die Zutaten für die Marinade vermischen, das Fleisch hineingeben, zugedeckt 30 bis 60 Minuten ziehen lassen.

Den Reis garen und warm halten. In einem großen Topf reichlich Wasser zum Kochen bringen. Darin hintereinander Karotten, Zucchini, Gurke und Rettich je 1 Minute, die Bohnensprossen 2-3 Minuten blanchieren. Die Gemüse mit einem Lochschöpfer aus dem Wasser heben, sehr gut abtropfen lassen. Jedes Gemüse extra mit je ½ TL Sesamöl und Sojasauce würzen.

In einer Pfanne 1 EL Öl erhitzen, Pilze darin 4-5 Minuten pfannenrühren, herausnehmen, mit Sesamöl und Sojasauce würzen. Den tropfnassen Spinat in die Pfanne geben und unter ständigem Rühren zusammenfallen lassen. Herausnehmen, überschüssiges Wasser ausdrücken. Ebenfalls mit Sesamöl und Sojasauce würzen.

Das marinierte Fleisch in die Pfanne geben. Bei starker Hitze 3 bis 5 Minuten pfannenrühren, bis die Flüssigkeit eingekocht und das Fleisch gegart ist. In einer weiteren Pfanne die Eier braten.

Den Reis auf Schalen verteilen. Auf jede Portion mittig 1 Spiegelei setzen, Gemüse, Fleisch und Pilze rundherum. Mit Sesam und Kresse garnieren, mit der Gochujang-Sauce servieren.



Aus dem Buch „So kocht Korea“, DK Verlag, 25,70 €



TIPP:

In Korea kommen Gemüse und Pilze in Zimmertemperatur auf den Tisch, müssen also nach dem Blanchieren nicht warmgehalten werden.



