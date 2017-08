ZUTATEN

für 4 Personen



Für den Salat:

3 große, rote Paprika

1 Knoblauchknolle

Olivenöl zum Beträufeln

400 g Iberico-Chorizo, geschält

und längs halbiert

3 Dosen Kichererbsen

(je 400 g, abgetropft)

2 EL natives Olivenöl extra

2 EL Sherryessig

200 g Rucola

Eingelegte Rote Zwiebeln (siehe unten)



Für die eingelegten Zwiebeln:

2 rote Zwiebeln, in dünne Streifen geschnitten

150 ml Wasser

150 ml Apfelessig

125 g Zucker

1 TL feines Meersalz



Aufwand: ***| Zubereitungszeit: 1 Stunde plus Kühlzeit|

Preis: * | Kalorien: ca. 590 kcal/Person



Zwiebelringe in eine große, hitzebeständige Schüssel geben. Wasser, Essig, Zucker, Salz in einem Topf zum Kochen bringen, köcheln lassen bis Zucker und Salz völlig gelöst sind. Vom Herd nehmen, über die Zwiebeln gießen. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, abseihen.

Grill für direktes Grillen anheizen, Grillrost herunternehmen. Paprika in die Glut legen, mit Kohle bedecken, Grillrost wieder auflegen, Paprika 10 Minuten grillen. Wenn Sie einen Gasgrill verwenden, die Paprika unter ständigem Wenden 15 Minuten bei starker Hitze grillen, bis die Haut Blasen wirft und gebräunt ist. Knoblauchknolle mit Öl beträufeln, in Alufolie wickeln, auf den Grill legen. Sind die Paprika fertig, Grillrost entfernen, Paprika aus der Glut nehmen. Rost mit der Knoblauchknolle wieder auflegen. Paprika abkühlen lassen, dann die geschwärzte Haut abziehen. Stielenden und Samen entfernen, Fruchtfleisch in Streifen schneiden.

Chorizo auf den Grill legen, unter regelmäßigem Wenden 7-8 Minuten grillen. Dann in dünne Scheiben schneiden und in einer großen Schüssel mit Paprika, eingelegten Zwiebeln und Kichererbsen vermengen.

Knoblauch auswickeln, Fruchtfleisch herausdrücken und in eine kleine Schüssel geben. Mit Öl und Essig verquirlen, dann über den Salat geben und alles mischen. Rucola erst kurz vor dem Servieren unterheben.



Aus dem Buch „Fire & Smoke“, edel Verlag, 25,70 €



TIPP:

Die eingelegten Zwiebeln sind sofort servierfähig, in einem luftdichten Behältnis im Kühlschrank halten sie aber bis zu einer Woche.



[email protected]