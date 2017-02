ZUTATEN

für 4 Personen

Für den Sud:

2 mittelgroße Karotten

1 Stück Sellerie (etwa

die gleiche Menge wie

die Karotten)

1 kleine Zwiebel

1 Gewürznelke

1 Lorbeerblatt

¼ l Weißwein

¼ l Hühnerbouillon

1 Limette

5 Zweige glattblättrige Petersilie



4 Kalbssteaks,

je ca. 130-150 g

Salz, Pfeffer

Butterschmalz



Zum Fertigstellen:

50 ml Weißwein

125 g Créme Double (Doppelrahm)

1 EL weiche Butter

1 gehäufter TL Mehl

½ Bund Petersilie

Fleur de sel

Etwas Limettensaft

Salz, Pfeffer



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 1 Stunde|

Preis: *** | Kalorien: ca. 300 kcal/Person (ohne Beilagen)